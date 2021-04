W więzieniu zmarł Bernie Madoff, największy oszust inwestycyjny. Nabrał klientów na 65 miliardów dolarów!

Bernie Madoff, mózg największego oszustwa inwestycyjnego w historii Ameryki i pewnie całego świata, zmarł za kratami w wieku 82 lat. Pozbawił dziesiątki tysięcy ludzi 65 miliardów dolarów. Odsiadywał wyrok 150 lat więzienia. Według śledczych oszukał 37 tys. osób w 136 krajach.

Wśród jego ofiar znaleźli się między innymi słynny reżyser Steven Spielberg, aktor Kevin Bacon, były właściciel New York Mets Fred Wilpon i zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla Elie Weisel, oraz zwykli inwestorzy.

Jego śmierć w Federalnym Centrum Medycznym w Butner w Północnej Karolinie potwierdziło federalne Biuro Więziennictwa. Madoff zmarł prawdopodobnie z przyczyn naturalnych, informuje AP, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą. 29 kwietnia skończyłby 83 lata.

Madoff cierpiał w więzieniu na problemy z nerkami. W 2009 roku przyznał się do stworzenia planu, który rozpoczął się na początku lat siedemdziesiątych. Aresztowano go 11 grudnia 2008 r. po tym, jak wydało go dwóch jego synów.