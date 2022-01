W Wielkiej Brytanii na razie bez czwartej dawki szczepionki. Podano, jak skuteczna jest trzecia

Według danych przedstawionych przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), u osób powyżej 65. roku życia po trzech miesiącach od otrzymania dawki przypominającej, ochrona przed ciężkim przebiegiem Covid-19, czyli takim, który wymaga hospitalizacji, utrzymuje się na poziomie ok. 90 proc. Dla porównania, u osób z tej samej grupy wiekowej, które otrzymały tylko dwie dawki szczepionki, poziom ochrony spada po trzech miesiącach do 70 proc., a po sześciu miesiącach – do 50 proc.

Jednak dawka przypominająca znacznie gorzej zapobiega przed łagodnym przebiegiem choroby – po trzech miesiącach poziom ochrony spada do ok. 30 proc.

Wspólny Komitet ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI), który doradza brytyjskiemu rządowi w sprawie szczepień, uznał, że w obecnej chwili nie ma potrzeby podawania czwartej dawki, gdyż priorytetem powinno być dokończenie szczepień dawką przypominającą we wszystkich grupach wiekowych. Zaznaczono jednak, że zalecenia w tej sprawie mogą się zmienić w miarę pojawiania się nowych danych.

W Wielkiej Brytanii dawkę przypominającą szczepionki otrzymało do tej pory prawie 35,07 mln osób, co stanowi 61 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia. Niedawno Izrael jako pierwszy kraj na świecie zaczął podawanie czwartej dawki szczepionki – obecnie otrzymują ją wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, pracownicy służby zdrowia, jak również osoby z obniżoną odpornością. (PAP)