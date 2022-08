W Warszawie pojawiają się kolejki po zaświadczenia do głosowania w wyborach prezydenckich. Wydłużono godziny pracy

- Nie mogę potwierdzić czy wszędzie są kolejki. Na pewno duże zainteresowanie mieliśmy w zeszłym tygodniu na Ursynowie- mówi AIP Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy. - Na tę chwilę tragicznej sytuacji nie ma ale wzmożony ruch odnotowaliśmy na Pradze Południe.

Jak urząd zareagował na tak duże zainteresowanie zaświadczeniami do głosowania? - W związku z tym wydłużyliśmy prace urzędów do godziny 18 w tym tygodniu. Również w minioną sobotę Delegatury Biur Administracji Społecznych były czynne w godzinach 9- 14 po to aby umożliwić mieszkańcom zapisanie się do spisu wyborców bądź pobranie zaświadczeń- wylicza Gałecka.- Wydłużamy pracę do godziny 18, przypomnę, że normalnie urzędy i delegatury pracują do godziny 16.

W związku z tym, że wtorek 7 lipca jest ostatnim dniem w którym można pobrać zaświadczenie do głosowania, petenci mogą liczyć na dodatkowe okienka?