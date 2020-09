W Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą Kornela Morawieckiego. W uroczystości wzięli udział premier oraz prezes PiS

- Kiedy myślę o drodze mojego ojca, to coraz bardziej jestem przekonany, że zarówno w nauce i polityce szukał tego, co pierwsze, elementarne i fundamentalne - dobra i prawdy. Tym wartościom podporządkowywał swoje działania publiczne bez względu na okoliczności. - powiedział podczas uroczystości Mateusz Morawiecki. - Mawiał, że my wszyscy jesteśmy ważniejsi razem niż każdy z nas osobno dając tym samym wyraz tym samym wartościom, jakie reprezentuje niepodległa wspólnota. - dodał.