W walce z samotnością, ubóstwem i wykluczeniem. Rusza charytatywna akcja "Choinki Jedynki"

Akcja potrwa w tym roku do 19 grudnia. Pierwszy etap obejmuje konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Prace można przesyłać do 22 listopada za pomocą formularzy dostępnych na stronie Akcji. Spośród wszystkich nadesłanych prac, jury nagrodzi i wyróżni łącznie 60 rysunków. W skład gremium wejdą malarze, artyści i pedagodzy.

Stowarzyszenie obejmuje obecnie 11 ośrodków dla ludzi bezdomnych, starszych, chorych, a także samotnych matek z dziećmi. Celem organizacji jest stworzenie podopiecznym warunków do godnego życia i lepszej przyszłości. Fundacja walczy z problemem bezrobocia a także wykluczenia osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Jubileuszowa, 20. edycja akcji "Choinki Jedynki" została zainaugurowana 17 października. Program 1 Polskiego Radia w ramach akcji już po raz 20. zbiera środki, które wesprą Fundację Anny Dymnej oraz drugą, wybieraną co roku organizację pożytku publicznego . W tym roku to Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia prowadzone przez siostrę Małgorzatę Chmielewską.

Od 26 listopada do 5 grudnia wybrane przez jury prace będą omawiane dwa razy dziennie na antenie Programu 1 PR. W niedzielę 5 grudnia w gmachu Polskiego Radia planowane jest wspólne malowanie z udziałem Przyjaciół Jedynki Polskiego Radia - wybitnych przedstawicieli świata sztuki, nauki i sportu. "Choinki Jedynki" to akcja, w której co roku biorą udział gwiazdy i najbardziej znane postaci świata kultury.