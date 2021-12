W Unewelu koło Opoczna doszło do morderstwa? W sprawie pojawiły się nowe ustalenia

Jak ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM czwartkowy pożar domu jednorodzinnego we wsi Unewel koło Opoczna (woj. łódzkie) prawdopodobnie nie był nieszczęśliwym wypadkiem. Na ciele dwóch młodszych chłopców są ślady po ranach ciętych na szyi.

Ustalenia śledczych rzucają na całą sprawę nowe światło. Zaplanowana na piątek sekcja zwłok ofiar pożaru w Unewelu może potwierdzić, że do śmierci kobiety oraz jej trzech synów ktoś się przyczynił. A to oznacza, że w Unewelu doszło do makabrycznego morderstwa.

Przypomnijmy, że w domu, w którym wybuchł pożar, znaleziono martwe ciała 39-letniej kobiety oraz trzech chłopców w wieku 3, 4 i 9 lat. Pożar wybuchł około godziny 14. Tuż przed tragedią mąż kobiety miał rozpalić ogień w piecu i wyjść do pracy.