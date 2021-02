W tym roku za ogrzewanie zapłacimy więcej. "Rachunki nawet o 2-3 tys. zł wyższe niż przed rokiem"

Bieżący sezon grzewczy tylko na początku obchodził się z nami łagodnie. Zarówno we wrześniu, jak i październiku było relatywnie ciepło. Problemy zaczęły się w kolejnych miesiącach- zwraca uwagę w przesłanym komunikacie Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. - W każdym z nich było na tyle chłodno, że musieliśmy bardziej rozkręcać grzejniki niż przed rokiem. Szczególnie dotyczy to lutego, w którym zima w końcu po latach dopisała- dodaje.

Jak tłumaczy Turek, oznacza to dla większości z nas wyższe koszty ogrzewania. Z danych zebranych przez HRE Investments wynika, że w bieżącym sezonie grzewczym zapotrzebowanie na ciepło będzie do końca lutego o ponad 17 proc. wyższe niż rok wcześniej. To już samo w sobie oznacza, że jeśli ktoś nie oszczędzał na ogrzewaniu, to zapłaci za nie więcej niż przed rokiem- czytamy.