W tym roku Marsz Niepodległości będzie zmotoryzowany. "Zapraszamy wszystkich patriotów w samochodach, na motocyklach i rowerach"

- Zmieniamy formułę Marszu Niepodległości w tym roku. Zapraszamy wszystkich patriotów do udziału zmotoryzowanego w samochodach, motocyklach, być może na rowerach. Myślę, ze to też jest wskazane- powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Robert Bąkiewicz. - Zapraszamy do tego, żeby te samochody obrandować, oflagować i pokazać barwną, patriotyczną Polskę.

Bąkiewicz tłumaczył, że tak decyzja została podjęta z powodu "wyjątkowej sytuacji w Polsce". - Sytuację z walką nie tylko na poziomie epidemiologicznym ale również walkę na poziomie ideologicznym- powiedział. - My będąc bardzo często krytycznie nastawionym do działań podejmowanych przez w ładzę w stosunku do walki z epidemią nie chcemy również w chodzić w grę Lewicy, która w ostatnich dniach, tygodniach podejmowała próby destabilizacji Państwa Polskiego, anarchizacji życia społecznego- powiedział i dodał, że na to się nie godzi.