- W tym roku Marsz Niepodległości będzie zmotoryzowany. Zapraszamy wszystkich patriotów na godz. 14 na rondo Romana Dmowskiego" - napisał na Twitterze Robert Bąkiewicz. We wpisie Bąkiewicz zamieścił także oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości".

- 11 listopada to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku zapraszamy wszystkich patriotów do Warszawy, aby wspólnie świętować tę wyjątkową rocznicę w Marszu Niepodległości- napisano w oświadczeniu.