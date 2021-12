"W tym przypadku mogę sobie nie być wolnościowcem". Wyciekło nagranie Dziambora ws. szczepień

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział m.in. wprowadzenie od 1 marca obowiązku zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Artur Dziambor, poseł Konfederacji pytany w rozmowie z polskatimes.pl o to, jakie jest stanowisko jego ugrupowania do obowiązku szczepień przeciw COVID dla niektórych grup zawodowych, powiedział, że podziwia rząd za to, że w kraju, w którym mamy najmniejszą liczbę lekarzy na 100 tys. mieszkańców, ktoś jest na tyle szalony, żeby wymyślić, jak ich jeszcze odessać z zawodu.

– Brakowało tak naprawdę puenty ze strony ministra i koleżanki klubowej, która kiedyś krzyknęła "niech jadą". Oczywiście, lekarze sami decydują, czy chcą się zaszczepić, a to już są najwyższej klasy specjaliści. Jeżeli jakiś lekarz, pielęgniarka, ratownik medyk, nie zdecydował się na szczepienie, to chyba wie, co robi i sam o tym zdecydował. Na tym polega wolny wybór – wyjaśnił.