W tych krajach rok 2021 przywitano najwcześniej! Nowa Zelandia, Australia i część Rosji

Republika Kiribati - to właśnie to państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym jako pierwsze powitało 2021 rok. Fajerwerki wystrzeliły tam w momencie, gdy w Polsce była godzina 11. Co ciekawe, jedna z czterech osad na Kiritimati, największej wyspie Kiribati, nazywa się... Poland.

W tym samym czasie Nowy Rok przywitano na Wyspach Samoa. Z kolei już 15 minut później 2021 rok zawitał na Wyspy Chatham, terytorium Nowej Zelandii. Pozostałe regiony tego kraju czekały na powitanie Nowego Roku do godz. 12 czasu polskiego.