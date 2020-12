W tych krajach jest już 2021 rok! Nowa Zelandia, Wyspy Samoa i część Rosji

Sylwester 2020. Co wolno, a za co można dostać mandat w sylwestrową noc? Tłumaczy Kinga Martuszewska, adwokat z Rybnika

Sylwester 2020 będzie inny niż zwykle. Pandemia koronawirusa i rządowe rozporządzenia powodują, że przed ostatnią nocą starego roku wielu mieszkańców zadaje sobie liczne pytania. Czy mogę zorganizować domówkę, a jeśli tak, to na ile osób? Czy mogę wyjść na spacer z psem, czy po szampana do sklepu w godzinach od 19 do 6? Co z odpalaniem fajerwerków? Na pytania odpowiada adwokat z Rybnika Kinga Martuszewska. - Niezależnie od przepisów i ich interpretacji, powinniśmy pamiętać, że żyjemy w okresie pandemii koronawirusa i najważniejszy jest zdrowy rozsądek - słyszymy.