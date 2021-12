"W ten sposób wytrącimy im oręż z ręki". Saryusz-Wolski o konflikcie z Brukselą

Jak to jest z funduszami z UE?

– Gdybyśmy nie dostawali pieniędzmi w oparciu o odmowę wypłacenia Fuduszu Odbudowy, a potem gdyby ten mechanizm został uruchomiony i obcinał nam fundusze za tzw. praworządność, to wtedy byśmy zaczęli wpłacać więcej niż otrzymujemy – tłumaczył europoseł.

– Ale to wszystko zależy od definicji płatnika netto, bo jeżeli wziąć pod uwagę nie tylko transfery z UE, ale również przepływy kapitałowe, to my tym płatnikiem netto już jesteśmy od dawna, ponieważ otrzymujemy około 2 proc. PKB, a wpłacamy około 4,7 proc. – stwierdził.