W szpitalu w Bolesławcu są w stanie szczepić więcej osób, ale szczepionek jest za mało

Szpital powiatowy jest jedyną placowką w Bolesławcu, która może szczepić przeciwko COVID-19. - Pierwsze szczepionki dotarły do wybranych szpitali 27 grudnia. My, do naszego szpitala, zamówiliśmy szczepionki 26 grudnia. Mieliśmy je otrzymać 28 grudnia. W sumie miało to być 180 dawek. Ale szczepionki dotarły do nas dopiero 4 stycznia i wtedy też od razu rozpoczęliśmy szczepienia. Pierwszego dnia zaszczepiliśmy ponad 100, a drugiego prawie 80 osób. Teraz czekamy na następną dostawę - mówi w Onecie Kamil Barczyk, dyrektor bolesławieckiego szpitala.

Kolejna dostawa szczepionek ma pojawić się w szpitalu w poniedziałek. - Kolejne szczepionki, 720 dawek, mamy otrzymać w poniedziałek, 11 stycznia. Dostawy mają docierać do nas raz w tygodniu, zawsze w poniedziałki. Szczepionki zamawia się partiami. Jedna partia liczy 15 fiolek, czyli 90 dawek, bo z każdej fiolki można zaszczepić sześć osób - mówi Barczyk.