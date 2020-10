W szkołach nie ma zakażeń koronawirusem? To kłamstwo - mówi dr Grzesiowski

Dr Paweł Grzesiowski to immunolog. W rozmowie z Onetem odniósł się do tego, co zostało ogłoszone na sobotniej konferencji premiera z ministrem zdrowia. Jego zdaniem, nie wniosła ona niczego nowego do strategii walki z epidemią.

Jedynym rzeczywistym krokiem podjętym w sobotę, oprócz apeli do społeczeństwa i przedstawienia aktualnych statystyk, jest ustalenie wydzielonych godzin handlu i usług dla osób starszych. Nie podano żadnej nowej koncepcji, nie zmieniono zasad organizacji edukacji w szkołach – mówi w Onecie dr Grzesiowski.

Ekspert zwraca też uwagę na to, że dotychczasowe komunikaty rządu dotyczące szkół opierają się na niejednoznacznych danych i są niespójne. Premier na konferencji wspomniał o tym, że 100 szkół pracuje zdalnie, tymczasem według danych MEN z 9 października ich liczba była dwukrotnie większa, a ponadto 811 szkół pracowało w trybie mieszanym.