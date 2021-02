W Szczecinie awaria elektrociepłowni spowodowana mrozem. Nieczynne przedszkola, a mieszkańcy nie mają ogrzewania

Sytuacja powoli się normuje, chociaż nadal część mieszkańców nie ma dostępu do ciepłej wody i ogrzewania. Przywracanie sieci musi być prowadzone powoli, ponieważ przez znaczny spadek temperatury w rurach, ich szybkie napełnianie mogłoby spowodować rozszczelnienie.

Przez niskie temperatury, które skuły lodem Odrę, doszło do awarii Elektrociepłowni Pomorzany, ponieważ nie byłą w stanie pobierać wody do schładzania kotłów. Na miejsce wysłano lodołamacz.

Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, mówi:

Nasz lodołamacz "Dzik" niezwłocznie podjął prace przy kruszeniu lodu w pobliżu kanału doprowadzającego wodę do elektrociepłowni na Pomorzanach. Nasi pracownicy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania - tym razem było to wsparcie służb dostarczających ciepło dla mieszkańców Szczecina. Jesteśmy stale w pogotowiu, by rozpocząć regularną pracę na Odrze, kiedy pojawią się warunki wskazujące na potrzebę podjęcia akcji lodołamania