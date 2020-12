W środę zostanie podpisana umowa handlowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią

NOWE Polscy politycy biorą udział w szczepieniu i zachęcają do tego Polaków. „Nie wahałem się nawet przez moment”

We wtorek czterech polskich polityków zaszczepiło się przed kamerami przeciwko COVID-19. Zadecydowali tak, by zachęcić Polaków do podobnej decyzji. Wydarzenia były transmitowane przez dwie staje – Polsat News oraz TVN24.