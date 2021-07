W środę rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się ustawą „Lex TVN” i wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka

„Czarnek musi odejść”

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności złożyli w Sejmie posłowie Koalicji Obywatelskiej pod koniec czerwca. Poinfromowali o tym podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej: Rafał Grupiński, Barbara Nowacka, Katarzyna Lubnauer, a także posłanki Krystyna Szumilas i Elżbieta Gapińska.

- Minister Czarnek musi odejść, jest ministrem złym i szkodliwym, pełnym pogardy i agresji. Jego wypowiedzi o młodzieży, o części polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go nawet jako parlamentarzystę, nie mówić o tym, że go w pełni dyskwalifikują jako osobę, która ma odpowiadać za przyszłość polskich dzieci - podkreśliła Nowacka.

Rafał Grupiński zwrócił uwagę, że polityka Czarnka prowadzi polską edukację do ciemnogrodu. - Przemysław Czarnek jest ministrem, który próbuje cofnąć nas do czasu obskurantyzmu, do czasów nietolerancji, do czasów, w których nie liczono się z prawami człowieka – zaznaczył.