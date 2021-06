W środę odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. cyberataków. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z wnioskiem do marszałek Sejmu

Premier Mateusz Morawiecki zawnioskował o zwołanie posiedzenia Sejmu w związku z cyberatakami - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Mueller. Posiedzenie rozpocznie się w środę o godzinie 9 i będzie miało charakter niejawny. Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek przekazała, że będzie na nim obowiązywać "regulamin stały, nie covidowy, czyli wszyscy posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń".

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej o wniosku premiera Mateusza Morawieckiego o zwołanie posiedzenia Sejmu ws. cyberataków. - Z racji na to, że informacja na temat tych działań ma w tej chwili charakter niejawny, pan premier zwrócił się, aby posiedzenie odbyło się właśnie w takim trybie, aby posłowie mogli się zapoznać z materiałami, które mają charakter klauzulowany - oznajmił. Dodał, że "w ostatnim czasie jesteśmy przedmiotem bezprecedensowego atak" - Ten atak ma szeroki charakter. Co do jego szczegółów, to są one objęte klauzulą - powiedział polityk. Mueller przekazał również, że skala ataków cybernetycznych "jest szeroka i nie dotyczy tylko pana ministra Dworczyka, członków rządu i partii Prawo i Sprawiedliwość". Podczas konferencji poinformował także, że posiedzenie odbędzie się w tym tygodniu. Wiadomo już, że odbędzie się w środę o godzinie 9. Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że będzie na nim obowiązywać "regulamin stały, nie covidowy, czyli wszyscy posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń".

Nie zgadzają się na to posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy uważają, że posiedzenie powinno mieć charakter jawny. - Uważamy, że sprawy dotyczące cyberbezpieczeństwa powinni poznać Polacy, bo to dotyczy nas wszystkich. Informacje w tej sprawie powinny być publiczne - ocenił szef klubu KO Cezary Tomczyk. Ataki na skrzynkę ministra Dworczyka W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o włamaniu na prywatną skrzynkę e-mail szefa KPRM Michała Dworczyka oraz na facebookowe konto jego żony. Na facebookowym koncie żony Michała Dworczyka we wtorek wieczorem pojawiła się informacja, że włamano się na jego prywatną skrzynkę pocztową. Do wpisu został załączony link odsyłający do treści wykradzionych dokumentów.

„Zostały skradzione dokumenty służbowe, które zawierają informacje niejawne i mogą być wykorzystane do wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu RP, a także mogą być wykorzystane jako dowód rzekomej polskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi” - głosił wpis na profilu Agnieszki Dworczyk, cytowany prze Onet, który jako pierwszy poinformował sprawie. Wpis niedługo później został usunięty z Facebooka.

Michał Dworczyk w wydanym oświadczeniu przyznał, że doszło do włamania na jego prywatna skrzynkę e-mail. Sprawą zajęły się służby, lecz w internecie nadal krążą dokumenty, mające rzekomo pochodzić z korespondencji szefa KPRM między innymi CV płk. Konrada Korpowskiego, komentarze i prezentacje aktów prawnych, czy plik zawierający zestawienie służb upoważnionych do szczepień, wraz z danymi teleadresowymi osób kontaktowych. Jednak eksperci ds. bezpieczeństwa cyfrowego podkreślają, że nie można mieć pewności, iż publikowane materiały są prawdziwe i mogą one być elementem dalszej dezinformacji. Dworczyk: W skrzynce mailowej nie było żadnych tajnych informacji Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Michał Dworczyk. „W związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na moją skrzynkę email i skrzynkę mojej żony, a także na nasze konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe” - napisano w oświadczeniu.

Szef KPRM dodał, iż „zważywszy na to, że informacje zostały opublikowane w rosyjskim serwisie społecznościowym Telegram oraz fakt, że przez 11 lat miał zakaz wjazdu na teren Białorusi i Rosji jako osoba aktywnie wspierająca przemiany demokratyczne na terenie byłego ZSRR, traktuje ten atak jako jeden z elementów szeroko zakrojonych działań dezinformacyjnych zawierających sfałszowane i zmanipulowane informacje”. Dworczyk zapewnił, że w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny.

„Informuję również, że oświadczenie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych na koncie mojej żony jest sfabrykowane i zawiera nieprawdziwe treści” - dodał minister. Prywatne skrzynki mailowe Przy okazji włamania na skrzynkę ministra Dworczyka pojawiło się pytanie, czy członkowie rządu, a w tym premier Mateusz Morawiecki używają prywatnych skrzynek pocztowych do wymiany służbowych informacji.

Jak informuje portal tvn24.pl, zarówno Michał Dworczyk, jak i premier Mateusz Morawiecki używali prywatnych maili, założonych w publicznych serwisach. Redaktorzy portalu potwierdzili tę informację u resortowych urzędników. - Gdy pracowałem z premierem, dostawałem wyłącznie maile z prywatnego konta - powiedział tvn24.pl jeden z urzędników z resortu finansów. Zapytany został też o to rzecznik rządu Piotr Muller podczas wtorkowej konferencji prasowej - Wszystkie informacje, które wymieniane są pomiędzy członkami rządu, które mają charakter jawny, zastrzeżony, poufny, klauzulowany oczywiście są wymieniane w ramach skrzynek służbowych lub w ramach procedur, które związane są z przekazywaniem informacji niejawnych - odpowiedział.

