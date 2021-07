W sprawie szczepień czas na bardziej zdecydowane działania - twierdzi Barbara Nowacka

- Nie widzę też działań rządu, które pomogłyby demitologizować to wszystko, co opowiadają antyszczepionkowcy – dodała w Onecie posłanka KO, pytana o to, jak zachęcić większą liczbę Polaków do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Obecnie zaszczepionych jest 16,5 mln Polek i Polaków, co daje odporność 55-60 proc. populacji. To ciągle za mało, by uchronić się przed nadchodzącą czwartą falą zachorowań. Abyśmy mogli być bezpieczni, poziom wyszczepienia powinien wynosić 85-90 proc. społeczeństwa.

- Wydaje mi się, że rządzący potwornie przespali moment. Prezydent, który mówił o innych szczepieniach, ale że się nie szczepi, bo nie. Wielokrotnie puszczano oko do tych osób, które się nie szczepią, zamiast wejść ze zdecydowanymi działaniami. Tak naprawdę, jest jeden minister – to minister Niedzielski – namawiający do restrykcji, a cała reszta przespała – komentowała w programie "Onet Rano." Barbara Nowacka.