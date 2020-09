W sobotę miał wystartować ruch Trzaskowskiego "Nowa Solidarność". Plany pokrzyżowała awaria "Czajki"

"Ja wiem, gdzie płynę i co chce zmienić w Polsce. Jeśli chcecie tam płynąć ze mną – zapraszam. Już 5 września zaczynamy długi marsz nowego ruchu. Dla wszystkich starczy miejsca..." - pisał w połowie sierpnia na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Awaria w oczyszczalni "Czajka". Kiedy powstanie most pontonowy na Wiśle?

Plany na sobotę pokrzyżowała kolejna awaria "Czajki". Trzaskowskiego krytykuje już nie tylko PiS, ale także Lewica i ekolodzy. Taka atmosfera nie sprzyjałaby prezentacji nowego politycznego projektu. Stąd decyzja, by start ruchu, którego (robocza) nazwa to "Nowa Solidarność" przełożyć.

Okazuje się, że z punktu widzenia polityków Platformy Obywatelskiej to dobra informacja. Jeden z nich w rozmowie z Wp.pl przekonuje, że ruch nie jest jeszcze gotowy na start. - Teza, że "Czajka" Trzaskowskiemu pomogła, jest dość kontrowersyjna. Ale patrząc na to realnie: ten ruch nie miał prawa teraz powstać. Niezależnie od tego, czy ścieki by się wylały, czy nie - przekonuje członek PO.