W sobotę konwencja OdNowy RP. Stowarzyszenie Marcina Ociepy przedstawi postulaty programowe

– Będzie to pierwsze pierwszy zjazd krajowy stowarzyszenia, na którym obędzie się formalny wybór władz. Do tej pory władze były tymczasowe, a od soboty rozpocznie się ich pełna kadencja – mówi polskatimes.pl Marcin Ociepa.

Wiceszef MON podkreślił, że limit miejsc na sali został już wyczerpany, bo chętnych było dużo więcej niż uprawnionych delegatów – Ostatecznie będzie 350 delegatów z całej Polski. Spodziewamy się również gości, m.in ze strony władz Prawa i Sprawiedliwości – dodał.

Marcin Ociepa podkreślił, że na konwencji OdNowa RP przedstawi postulaty programowe, które zresztą były poddane intensywnym konsultacjom z koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. – To, co ogłosimy, będzie w zdecydowanej większości uzgodnione do realizacji przez rząd – mówił.