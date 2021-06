W sobotę, 3 lipca 2021 r., rusza sezonowa linia autobusowa w słowackim regionie Górny Zemplin. Zobacz, jakie atrakcje oferują [ZDJĘCIA]

Severovychod Slovenska, czyli północno-wschodnia Słowacja przyciąga turystów o każdej porze roku, ale głównie latem. Ciekawym rozwiązaniem może być podróż w tę część Słowacji publicznymi środkami transportu: koleją i autobusem. W sobotę, 3 lipca 2021 r. rusza sezonowa linia autobusowa w słowackim regionie Górny Zemplin, która jest dopasowana do polsko-słowackiego połączenia kolejowego Sanok-Medzilaborce.

Województwo preszowskie (po słowacku Kraj preszowski – jedna z ośmiu administracyjnych części Słowacji) - znów stanie się bardziej dostępne dla turystów z Polski. Regionalna organizacja turystyczna (Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska – KOCR we współpracy z przewoźnikiem SAD Humenné, a. s., OZ Vranov n/T) uruchamia latem - również z myślą o Polakach - sezonową linię autobusową między Medzilaborcami a Svidnikiem (oba miasta położone są w północno-wschodniej Słowacji). Turystyczny autokar „Horný Zemplin”, czyli „Górny Zemplin” będzie kursował w soboty i niedziele od 1 lipca do 19 września 2021 r. Ten sezonowy autobus został bezpośrednio dopasowany do polsko-słowackiego połączenia kolejowego Sanok – Łupków – Medzilaborce, które funkcjonuje już od dłuższego czasu i jest realizowane przez słowacką kolej. Zatem polscy turyści mogą rozpocząć swoją podróż na Słowację w Sanoku (o godz. 8:34), a potem – po niespełna 1 godz. i 50 min. - przesiądą się z pociągu do autobusu, jadącego w kierunku Svidnika. Dzięki temu będą mieli okazję latem poznawać historię, sztukę, kulturę i architekturę północno-wschodniej Słowacji. Podczas takiej wycieczki mogą obejrzeć unikatowe zabytki północno-wschodniej części preszowskiego regionu, który jest znany z bogactwa kulturowego. Z miasta Medzilaborce autobus odjeżdża w podanych dniach o godz. 10:35. Obowiązuje jednolita cena za przejazd w kwocie 3 EUR za osobę. Samorządowy Kraj Preszowski zapewnia też transport powrotny na trasie Svidnik - Medzilaborce, tak aby podróżni zdążyli na pociąg Medzilaborce – Łupków – Sanok, odjeżdżający o godz. 17:48.