W Rio zabrał teściowi brąz. W Tokio Adrian Castro ma nadzieję na powtórkę w finale

W 2004 r. Adrian Castro uległ wypadkowi na motocyklu, złamał kręgosłup na poziomie TH6-TH8 z poprzecznym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W 2008 roku po wypadku Adrian Castro pojechał na obóz dla ludzi po złamaniach. Szczęście chciało, że z pokazem szermierczym przyjechał tam Integracyjny Klub Sportowy AWF. Na efekty nie trzeba było długo czekać - Castro zaczął jeździć na treningi do Warszawy, a następnie się przeprowadził w pogoni za szermierką.

- Nie ukrywam, że na początku jak wszedłem na salę to pomyślałem sobie "co to nie ja, łatwo pójdzie", bo zawsze sport przychodził mi łatwo [śmiech]. Rzeczywistość to jednak szybko zweryfikowała, bo jest to dyscyplina bardzo techniczna i wymaga wielu lat treningu - powiedział Castro.

Dwa lata później Polak pojechał na swoje pierwsze zawody Pucharu Świata, na których zdobył medal. Niestety zamiast progresu zanotował obniżkę formy, ale wciąż wyrobił kwalifikację olimpijską w 2012 roku.