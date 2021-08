W PZPN już widać zmiany. Po rewolucyjnej innowacji w szkoleniu, związek zamierza budować i... szukać następców mistrza Lewandowskiego

Polscy kibice opierają nadzieje na korzystne wyniki we wrześniowych meczach kwalifikacji MŚ’22 głównie na znakomitej formie Roberta Lewandowskiego. I słusznie, kapitan reprezentacji Polski od wielu miesięcy gra przecież kapitalnie i nic nie wskazuje, żeby miał się zatrzymać. W minioną sobotę wbił hat-tricka w meczu z Herthą Berlin, pobił kolejny z prestiżowych rekordów Gerda Muellera i rozprawił się z barierą 300 trafień dla Bayernu Monachium. Finały mistrzostw Europy pokazały oczywiście, że Lewy - nawet znajdując się w wybornej dyspozycji - sam meczu nie wygra, ale bez niego w składzie nawet marzenia o zwycięstwach Biało-Czerwonych nie miałyby sensu.

Biorąc pod uwagę klasę i popularność Roberta nowe władze PZPN – jak udało nam się dowiedzieć – zechcą namówić Lewandowskiego do udziału w programie pod roboczą nazwą „szukamy następców mistrza”, wzorowanego na działaniach Polskiego Związku Narciarskiego zapoczątkowanych w roku 2004. Wówczas marketingową dźwignią dla dyscypliny był znajdujący się w apogeum kariery Adam Małysz. Twarzą największego programu sportowo-społecznego w historii polskiego futbolu miałby, co logiczne, zostać najlepszy piłkarz świata roku 2020 według FIFA. Czy będzie czas, aby już podczas rozpoczętego zgrupowania doszło do rozmów nowych władz PZPN z Lewandowskim nie wiadomo; na pewno jednak plany zakładają ich odbycie jeszcze w tym roku. A prezes Cezary Kulesza uda się na forum ekonomiczne do Karpacza, które zaplanowane na przyszły tydzień (szef związku piłkarskiego będzie tam gościł 7.09), podobno głównie w poszukiwaniu biznesowego partnera dla tego przedsięwzięcia.