W popularnych kurortach zaczyna brakować miejsc w hotelach. Polacy masowo rezerwują wyjazdy online. To świetna okazja dla cyberprzestępców

- Ewidentnie widać, że incydenty związane z bezpieczeństwem poczty w ostatnich latach pozytywnie wpłynęły na świadomość i inwestycje w tym obszarze. Klienci co trzeciego serwisu rezerwacyjnego mogą czuć się w pełni bezpieczni. Wykorzystują oni standard DMARC wspierany przez takich gigantów jak m.in. Google, AOL, Microsoft czy Yahoo. Dobrze skonfigurowany protokół praktycznie blokuje możliwość podszywania się pod domenę serwisu rezerwacyjnego, co sprawia, że niebezpieczny email w ogóle nie powinien dotrzeć do skrzynki klienta – komentuje Katarzyna Garbaciak z EmailLabs.