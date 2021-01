W poniedziałek do Polski trafią szczepionki firmy Pfizer, a we wtorek dotrze do nas pierwsza dostawa produktów Moderny

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski poinformował, że w poniedziałek rano do Polski dotrze 360 tysięcy dawek szczepionek przeciwko Covid-19 firmy Pfizer. Z koeli dzień później, we wtorek do Polski ma trafić pierwsza dostawa produktów Moderny. Chodzi o 29 tysiecy dawek szczepionki przeciwko koroanwirusowi- podaje portal RMF24.pl.

- Dostawa szczepionek firmy Moderna powinna dotrzeć do nas we wtorek, prawdopodobnie około południa- zapowiedział Kuczmierowski, cytowany przez portal. Jak napisano, potwierdzane są jeszcze szczegóły organizacyjne z producentem. - W tym tygodniu będzie to dostawa na 29 tysięcy dawek. Za dwa tygodnie będzie to około 40 tysięcy, tak aby na koniec stycznia liczba dawek wyniosła ok. 70 tysięcy- poinformował.