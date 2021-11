W Polsce wróci lockdown? Prof. Andrzej Horban: Może objąć 20 procent kraju

W TVN24 prof. Horban był pytany o to, czy Polska wprowadzi ograniczenia dla niezaszczepionych. – Jesteśmy bardzo bliscy tego, bo nie będzie wyjścia. To jest ostateczność oczywiście. To jest ostatnia rzecz, którą można zrobić. Jeżeli zaczynamy mówić o paszportach covidowych to tracimy z oczu to, co jest ważne, czyli szczepienia, dystans, maski. Dopiero potem ograniczenia – wyjaśnił.

Podkreślił, że „metoda walki z epidemią jest jedna – szczepienia”. – Rada Medyczna rekomendowała prowadzenie polityki nakłaniania ludzi do szczepień – dodał.

Pytany o to, czy nasz kraj czeka kolejny lockdown, prof. Horban powiedział, że „jeżeli ludzie się nie zaszczepią, to przynajmniej w tych powiatach, miejscach, gdzie jest dużo zakażeń, trzeba będzie wprowadzić znaczące ograniczenia zachowania”. – Z tego co mi wiadomo, to jest około 20 procent powiatów, czyli jedna piąta kraju zostałaby temu poddana – mówił.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek rano, że ostatniej doby badania potwierdziły 28 128 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 497 osób z COVID-19 – najwięcej w czwartej fali pandemii koronawirusa.