W Polsce powstaną pierwsze studia online MBA dla startupów oraz młodych przedsiębiorców. Kulczyk: Postanowiliśmy zrobić kolejny krok

- Online MBA for Startups to pierwsze w Polsce studia MBA zaprojektowane specjalnie z myślą o twórcach startupów. Naszym celem jest wspieranie młodych przedsiębiorców poprzez podnoszenie ich konkurencyjności na rynku, wymagającym umiejętności ciągłej adaptacji, podejmowania szybkich decyzji i wykorzystywania najnowszych technologii. Ale także pokazanie, że nowoczesny biznes musi opierać się na zasadach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju – mówi prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Online MBA for Startups to 2-letnie studia, w całości oparte na zajęciach zdalnych, w ramach których uczestnicy wezmą udział w ponad 600 godz. zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych SGH i uczelni partnerskich programu, a także przedsiębiorców, menedżerów i uznanych praktyków.

- W ciągu czterech lat programu mentoringowego InCredibles, którego celem jest wszechstronne wspieranie polskich startupów, zebraliśmy bezcenną wiedzę. Setki godzin rozmów z liderami młodych firm dały nam wyraźny obraz tego, przed jakimi stoją wyzwaniami oraz jakie mają potrzeby. Dlatego postanowiliśmy zrobić kolejny krok i połączyć nasze doświadczenie z wiedzą akademicką w postaci unikalnego programu MBA, który od podstaw powstał z myślą o młodych przedsiębiorcach – wyjaśnia Sebastian Kulczyk, pomysłodawca InCredibles.

Dla studentów przygotowano 25 bloków programowych obejmujących praktyczne strony zarządzania firmami we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Co ważne, Online MBA for Startups są pełnoprawnym, honorowanym na całym świecie programem MBA, a SGH posiada akredytację AMBA (Association of MBAs), która potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Tylko 2 proc. wszystkich uczelni na świecie prowadzących studia MBA posiada tę prestiżową akredytację.