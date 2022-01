W Polsce jest więcej przypadków zakażenia wariantem omikron? Ekspert wskazuje przyczynę

Zdaniem naukowca wariant omikron, który pojawił się w listopadzie ubiegłego roku, będzie już wkrótce dominował w Polsce pod względem liczby wywołanych zakażeń SARS-CoV-2. – Co do tego nie ma wątpliwości. Pokazują to przykłady innych krajów w zachodniej Europie i rozwój pandemii w Stanach Zjednoczonych, gdzie za 95 proc. przypadków zakażeń odpowiada omikron – podkreślił.

Dodał, że „na przykład w USA rejestruje się po ponad pół miliona zakażeń dziennie, w Wielkiej Brytanii i Francji prawie 200 tys. zakażeń, a w Hiszpanii i Włoszech ponad 100 tys. infekcji koronawirusem dziennie, z dominującym wariantem omikron”.

– W Polsce można założyć, szacując zakaźność omikronu, że nawet kilka do kilkunastu procent pacjentów z COVID-19 zaraziło się już koronawirusem w wariancie omikron – ocenił. Zdaniem naukowca „w najbliższych tygodniach będzie on zdecydowanie wypierał wariant delta”. – Niestety, wykonujemy wciąż bardzo mało testów, zaledwie 2 testy na 1000 mieszkańców, a sekwencjonujemy mniej niż 1 procent, stąd trudno oszacować rzeczywisty odsetek tego wariantu w populacji – mówił.