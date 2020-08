W Polsce coraz szybciej rośnie popularność kryptowalut

- Klienci Fumbi nie muszą samodzielnie zastanawiać się, w które spośród kilku tysięcy dostępnych na rynku kryptowalut warto zainwestować, czy w jaki sposób bezpiecznie przechowywać swoje środki. Inteligentny algorytm Fumbi stworzony został dla osób, które widzą ogromny potencjał płynący z dynamicznego wzrostu globalnego rynku kryptowalut, ale nie chcą samodzielnie monitorować dynamiki zmian kursowych czy troszczyć się o bezpieczeństwo swoich portfeli - stwierdził Juraj Forgacs, prezes Fumbi Network.

Według statystyk kryptowaluty posiada obecnie co dziesiąty Polak, co przekłada się na wzrost zainteresowania tym rynkiem wśród inwestorów o konserwatywnym podejściu do ryzyka finansowego. Dotychczas funkcjonujące na polskim rynku platformy wymiany kryptowalut nie spełniały jednak oczekiwań tej grupy inwestorów, bowiem do samodzielnego handlu kryptowalutami – na przykład na giełdach czy kantorach - wymagana była rozbudowana wiedza techniczna i finansowa. Skutecznie odpychało to zatem „szarego Kowalskiego” od inwestycji środków w sektor kryptowalutowy pomimo świadomości potencjalnych wysokich zysków.

„Wiele osób wkraczających do świat kryptowalut „na własną rękę” często żałuje błędów popełnionych w wyniku zbyt pochopnych decyzji inwestycyjnych. Działania te często podejmowane są w sposób nieprzemyślany, przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. Do czasu pojawienia się Fumbi, początkujący inwestorzy musieli albo ryzykować dokonując inwestycji bez niezbędnej wiedzy i doświadczenia albo rezygnować z potencjalnych zysków w obawie przed zbyt dużym ryzykiem inwestycyjnym” - mówił Juraj Forgacs.

Prezes Fumbi podczas swojego wystąpienia tłumaczył, iż jego platforma dedykowana jest systematycznemu budowaniu kapitału, a nie krótkoterminowym spekulacjom. Forgacs wspomniał, iż wielu klientów Fumbi zaczyna swoją przygodę ze światem kryptowalut od niewielkich inwestycji i na przestrzeni roku systematycznie rozbudowuje wartość swojego portfela.

- W Fumbi wierzymy w systematyczny wzrost wartości całego sektora kryptowalut - od 2019 r. do dziś, wartość globalnego rynku kryptowalut wzrosła prawie o 110%. To dla nas sygnał, iż model długofalowych inwestycji, który realizujemy w Fumbi jest niezwykle przyszłościowy - tłumaczył Forgacs.

I zapewniał, że Fumbi wdrożyło szereg mechanizmów minimalizujących ryzyko inwestycyjne związane z wahaniami kursowymi i cyberprzestępczością. Według prezesa Forgacs, obecność 25 kluczowych kryptowalut w portfelach klientów Fumbi łagodzi skutki nagłych wahań kursowych pojedynczych kryptowalut, pozwalając zachować wyższą stabilność całego portfela. Inteligentny algorytm w czasie rzeczywistym monitoruje kondycjĘ całego sketora kryptowalutowego, dostosowując parametry profili do bieżącej sytuacji rynkowej.

Do września 2020 roku wszystkie portfele klientów mają zostać przeniesione na tzw. portfele sprzętowe (Ledger Wallets), które uznawane są obecnie za jedne z najbezpieczniejszych form przechowywania środków. Fumbi wdrożyło także rygorystyczne procedury z obszaru AML czy KYC mające na celu wyeliminowanie wszystkich przejawów cyberprzestępczości i nadużyć finansowych. Portefele wszystkich klientów Fumbi dwa razy do roku poddawane są także audytowi niezależnej firmy SGS.

Po wejściu na Polski rynek, Fumbi zapowiedziało finalizację migracji portfeli klientów z papierowych na sprzętowe - wrzesień 2020. W ciągu najbliższych miesięcy firma zapowiedziała także wdrożenie mechanizmu Fumbi Stop-Loss umożliwiającego ograniczenie strat przy gwałtownych wahaniach kursowych oraz rozwój kolejnych produktów inwestycyjnych - ostatni kwartał 2020 roku.