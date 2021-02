W piątek spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości

- W ciągu kilku, kilkunastu dni będzie spotkanie na szczeblu politycznym. Niezależnie od tego, co dzieje się w partii Porozumienie, to współpraca polityczna odbywa się bez przeszkód – skomentował relacje Prawa i Sprawiedliwości ze skonfliktowanym wewnętrznie Porozumieniem Jarosława Gowina premier- podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Jako przykład dobrej współpracy szef rządu podał kwestię podatku od mediów. Według Morawieckiego pomimo różnic w zdaniu, jak powinna wyglądać sama opłata, to partie zgadzają się, że powinna zostać nałożona.

Konflikt w Porozumieniu

W Zjednoczonej Prawicy doszło już do wielu kryzysów, które wróżyły koniec koalicji. Zawsze zwyciężał pragmatyzm, bo lepiej rządzić niż być w opozycji. Tym razem Jarosław Kaczyński poszedł na wojnę z Jarosławem Gowinem, i, póki co, wygląda na to, że na tej wojnie nikt nie zamierza brać jeńców.