W PE debata o Polsce. Prof. Paruch: Mam wrażenie, że nikt nie słuchał tego, o czym mówił premier Lidia Lemaniak

28.01.2017. rzeszow. jasionka. forum europa ukraina n/z waldemar paruch politologfot. bartosz frydrych brak

– Można odnieść wrażenie, że wystąpienia europosłów zostały przygotowane na wiele godzin przed wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Mam wręcz wrażenie, tak jakby nikt słuchał tego, o czym premier mówił, tylko wystąpił z określonym przesłaniem politycznym, które zostało już wcześniej ustalone. To wróży bardzo źle szansom na dialog. Premier zachęcał do dialogu, zachęcał do porozumienia, ale także zakreślił granice, których Polska niewątpliwie w tym dialogu nie przekroczy – powiedział w rozmowie z polskatimes.pl politolog, prof. Waldemar Paruch.