W październiku 2020 roku liczba zgonów osiągnęła rekordowy wynik. Tak źle nie było od lat

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji, liczba zgonów w ciągu ostatniego miesiąca zdecydowanie zwiększyła się w porównaniu z poprzednimi latami. Na przełomie października i listopada, najwyższy tygodniowy wskaźnik wyniósł aż 12 tysięcy 257 osób. W 2019 roku w tym samym czasie wynosił 7678 zgonów, a rok wcześniej - 7793. W roku 2015 liczba ta nie przekroczyła 7 800 zgonów.

Skupiając się tylko na październiku, w tym roku zmarło prawie 43,8 tysięcy osób. Kolejno w 2019 roku – 31 tysięcy, w 2018 – 30,7 tysiąca, w roku 2017 - 30,6 tysiąca. W porównaniu z poprzednimi latami, październik 2020 roku charakteryzuje się drastycznym wzrostem liczby zgonów.

Tylko od 1 do 31 października na sam COVID-19 zmarło w Polsce ponad 3 tysiące osób, a dokładniej - 3118. To prawie połowa zgonów spowodowana koronawirusem od początku pandemii. Jednak, nawet jeśli od całkowitej liczby zgonów w październiku tego roku odejmiemy liczbę zgonów osób, które zmarły z powodu COVID-19, to wynik cały czas jest zdecydowanie większy w porównaniu z poprzednimi latami. Tak znaczącego wzrostu nie można zatem wytłumaczyć tylko epidemią, która pojawiła się pod koniec 2019 roku. Jednak, jak podaje „Rzeczpospolita”, w pierwszym półroczu 2020 roku zmarło prawie 0,5 tysiąca osób mniej, niż w roku ubiegłym.