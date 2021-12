W nocy nawet -15 stopni. IMGW ostrzega przed siarczystymi mrozami

Do coraz niższych temperatur zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale w niektórych regionach kraju czekają mieszkańców naprawdę siarczyste mrozy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek pierwsze w tym sezonie ostrzeżenie przed silnym mrozem. Alert dotyczy południowej części woj. małopolskiego i podkarpackiego. Według prognoz Instytutu temperatura minimalna w nocy może spaść lokalnie nawet do -15°C. Wiatr pozostanie łagodny 0 średnia prędkość powinna oscylować w granicach od 1 do 10 km/h.