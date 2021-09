W niedzielę zmiana pogody. Bedzie ciepło ale należy się spodziewać opadów deszczu

- W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie do 25°C na wschodzie i południu, chłodniej na Podlasiu- poinformowało IMGW na Twitterze.