W mniejszych miejscowosciach rządowe zakazy na wiele się nie zdają? Pomóc może tylko zdrowy rozsądek

- Godziny dla seniorów? U nas to trochę fikcja. W tych godzinach kupują głównie ludzie starsi, ale jak ktoś przyjedzie na rynek z dalszych części gminy, to przecież nie będzie wracać za dwie godziny coś kupić, to się przymyka oko. Zresztą to mała miejscowość, ruch też teraz mniejszy - mówi Onetowi pani Krystyna, pracująca w jednym ze sklepów spożywczych w Nowym Brzesku w Małopolsce.

- Myślę, że u nas tu jakoś tak nie dostrzega się tego koronawirusa. Mam dom na uboczu, nawet jeśli musiałbym iść na kwarantannę, to mam sporo przestrzeni, ogród. Dam radę. Choć jak tak słucham w telewizji o tym wszystkim, to mam wrażenie, że nikt nad tym nie panuje. Bo tak: kościoły są otwarte, a siłownie nie są. A wydaje mi się jednak, że do kościoła chodzi więcej ludzi niż na siłownie - mówi w Onecie pan Bogdan spotkany na rynku Nowego Brzeska.