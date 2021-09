W latach 70. XX w. polski sport był potęgą. Orły Górskiego, Szurkowski pędzi po złoto i Kozakiewicz w Moskwie

Dlaczego erupcja zwycięstw miała miejsce właśnie w czasie tamtej dekady? Historycy sportu są na ogół zgodni: do głosy doszło pokolenie młodych, świetnie wyszkolonych i żadnych sukcesów sportowców, kierowanych przez dobrych trenerów. Do tego trzeba dodać „prosportową” politykę państwa, w której główną rolę odgrywał Totalizator Sportowy.

Od samego wyliczania dyscyplin, w których Polska odnosiła wówczas sukcesy, może się zakręcić w głowie. Jednak największe emocje budziły wtedy dwie dyscypliny: futbol i kolarstwo. To one kumulowały narodowe emocje i ściągały uwagę niemal wszystkich.

Orły Górskiego w akcji

Zacznijmy od piłki – sukcesy reprezentacji narodowej wynikały z dobrej kondycji klubów. Górnik Zabrze, zdobywający rok po roku mistrzostwa kraju, i Legia Warszawa stały się wizytówkami polskiego futbolu zagranicą. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Najpierw, w 1972 r. zdobyliśmy mistrzostwo olimpijskie w Monachium, a w październiku 1973 r. miał miejsce słynny remis na Wembley z genialną grą w bramce Jana Tomaszewskiego. Wszystko pod wodzą legendarnego trenera, jakim był Kazimierz Górski.

Rok później był Mundial w RFN, gdzie triumfalnie rozgromiliśmy Argentynę, Włochów i Brazylię. Drogę do finału zamknęła co prawda porażka, ale trzecie miejsce ekipy prowadzonej przez Górskiego stało się prawdziwym początkiem „złotej ery” polskiego futbolu. Jeszcze silniejsza reprezentacja wybrała się do Argentyny w 1978 r. Oprócz kontuzjowanego cztery lata wcześniej Lubańskiego dołączył do niej Zbigniew Boniek.

Mundial w RFN 1974. Mecz o III miejsce, Polska – Brazylia. Jan Tomaszewski - radość po wygranym meczu. Fot. PAP/CAF/Stanisław Jakubowski

Nie zdobyliśmy co prawda laurów, ale polska jedenastka, nawet w przegranym meczu z Brazylią, pokazała prawdziwą klasę. „Byliśmy wtedy jedną z najlepszych drużyn świata” - przekonywał w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” Grzegorz Lato, król strzelców Mundialu w Niemczech.