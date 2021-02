W których sklepach najchętniej robimy zakupy? "Ostatni rok był niezwykle wymagający dla handlu i producentów"

Wydarzenia roku 2020 wpłynęły na polską gospodarkę oraz na zachowania i zwyczaje konsumentów. Kolejne lockdowny, restrykcje, nowe zasady bezpieczeństwa oraz czasowe zamknięcia niektórych obiektów sprawiły, że sieci handlowe musiały w błyskawicznym tempie podejmować decyzje i dostosowywać się do nowych zasad.

Tegoroczny „Ranking sieci handlowych w Polsce”, przygotowany przez Listonic, drugi rok z rzędu otwiera Lidl z poparciem 35,84 proc. konsumentów. W poprzednim raporcie sieć zdetronizowała Biedronkę. Wicelider, co prawda, zwiększył swoją popularność w stosunku do roku 2019 o prawie 3 p.p., jednak nie zagwarantowało jej to odzyskania pierwszego miejsca.