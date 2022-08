W kraju Hiobów. Recenzja książki "Armenia. Karawany śmierci"

25 tys. ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi. Pogromy w Baku i Sumgaicie. Tlący się od lat 90-tych konflikt o Górski Karabach, w którym każdego roku giną żołnierze. Zamach na parlament, w którym życie stracili czołowi politycy. Tajemnicze zgony w ormiańskiej armii. Demonstranci zabici przez policję podczas antyrządowych protestów. Na kartach książki Małgorzaty Nocuń i Andrzeja Brzezieckiego leje się krew. Ale "Armenia. Karawany śmierci" to nie horror, ale swoista kronika cierpień narodu Ormiańskiego. Nieszczęściami, jakie w ciągu ostatnich 100 lat spadły na ten niewielki kraj, wciśnięty między Turcję a Azerbejdżan, można by zapewne obdzielić spory kawałek globu.

Ta największa trauma związana jest oczywiście z ludobójstwem z lat 1915-1917, w wyniku którego życie stracić mogło nawet 1,5 mln ludzi. Tytułowe "karawany śmierci" to droga, jaką przemierzali wypędzani ze swoich domów Ormianie do obozów na terenie kontrolowanej przez Turcję syryjskiej pustyni. Droga, którą dane było przeżyć nielicznym. O rzezi opowiadają reporterom potomkowie ocalonych. W ich relacjach powracają dwa motywy - wściekłość na samych siebie za niepodjęcie walki z agresorem oraz zwierzęca nienawiść do prześladowców. Brzeziecki i Nocuń przytaczają m.in. taką opowieść jednej ze swoich rozmówczyń: "[...] mężczyzna wpycha dziecku do ust mięso [...] Dziecko zaciska zęby, nie chce wziąć do ust kolejnego kawałka - mięso jest żylaste, niesmaczne, wręcz wstretne. - To było mięso ludzkie, ciało zabitego Turka - mówi Anahit. - Ormianie chcieli w ten sposób pomścić śmierć swoich bliskich. Byli bezsilni, a zjedzenie kawałka trupa Turka było zemstą".