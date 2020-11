W Kilecach kolejny prostest po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Minister Przemysław Czarnek zapowiada, że nauka zdalna może potrwać do stycznia 2021

Kiedy koniec nauki zdalnej? W takim trybie obecnie pracują zarówno szkoły średnie, jak i podstawowe. Choć zapowiedziano, że szkoły będą zamknięte do końca listopada, to minister edukacji nie wyklucza, że nauka zdalna może potrwać do stycznia 2021 roku. Niewykluczone również, że najwcześniej do szkół wrócą uczniowie klas ósmych oraz maturzyści.