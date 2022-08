W jedną karierę dookoła świata. Jak Adrian Mierzejewski odnalazł się w Australii?

W poniedziałek Adrian Mierzejewski został wybrany najlepszym piłkarzem A - League w Australii. Jego zespół zakończył sezon zasadniczy na pierwszym miejscu, a Polak co tydzień prezentował wysoką formę.

W lidze pomocnik zdobył 13 goli i zanotował 8 asyst, a w pucharze dorzucił jedno trafienie i dwa ostatnie podania. Mimo to selekcjoner Adam Nawałka wciąż nie zadzwonił do niego z powołaniem.

- Jego temat pojawił się w naszych analizach. Monitorowaliśmy go, jak wielu innych piłkarzy. Nie otrzymał powołania, bo mam inną koncepcję budowania drużyny - powiedział w marcu Nawałka.

- Nie zamykam jeszcze tematu, ale jeśli chodzi o mistrzostwa świata to trzeba sobie powiedzieć, że jego szanse są minimalne - dodał selekcjoner. - Nie zamykam jeszcze tematu, ale jeśli chodzi o MŚ, to trzeba sobie powiedzieć, że jego szanse są minimalne. No chyba, że inni będą mieli jakieś problemy zdrowotne - dodał.