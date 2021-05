W Japonię uderzyła czwarta fala pandemii. Pojawiły się apele, by odwołać Igrzyska Olimpijskie

Japońskie szpitale znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, zaczyna już brakować covidowych łóżek i respiratorów. Dzieje się to wszystko na osiem tygodni przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich.

W najtrudniejszej sytuacji są szpitale w Osace, drugim co do wielkości mieście Japonii, gdy czwarta fala pandemii ogarnia kraj, wywołując apele o odwołanie międzynarodowego wydarzenia sportowego. Takie głosy pojawiają się nie tylko w Japonii, także w wielu innych krajach.

Najbardziej zagrożony jest zachodni region Japonii, za-mieszkały przez dziewięć milionów ludzi - który był przyczyną jednej trzeciej zgonów w kraju w maju, mimo że stanowi tylko siedem proc. jego populacji.

Yuji Tohda, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Kindai w Osace ostrzega: mówiąc najprościej, to załamanie systemu medycznego. Wariant brytyjski koronawirusa i spadająca czujność ludzi doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń. Satsuki Nakayama, szef oddziału pielęgniarstwa w jednym ze szpitali w Osace dodaje, że pracownicy oddziałów intensywnej opieki doszli do punktu krytycznego.