W Izraelu sprawdzono skuteczność szczepionki przeciw Covid-19. Okazała się tak skuteczna, jak w testach klinicznych

Jakie szczepionki na COVID-19 będą następne? Jak działają nowe preparaty? Szczepionka Pfizera, Moderny czy AstraZeneca to dopiero początek!

Szczepienia przeciw COVID-19 trwają, a kolejnych preparatów ochronnych przybywa. W Polsce mamy do dyspozycji już trzy szczepionki, które należą do dwóch kategorii. Niedługo pojawią się następne, bo na świecie opracowuje się prawie 70 takich preparatów. Sprawdź, jakie szczepionki są dopuszczone do użytku, a które przechodzą ostatnią fazę badań – a także skąd pochodzą, jak działają i jaką mają skuteczność.