W Genewie rozmowy USA-Rosja. Niesłychane żądania Moskwy

Delegacji amerykańskiej przewodniczy wiceszefowa dyplomacji Wendy Sherman, na czele Rosjan stoi zaś wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow. Już w niedzielę wieczorem oboje spotkali się na roboczej kolacji w rezydencji ambasadora USA. Poniedziałkowe rozmowy toczą się zaś w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa USA przy ONZ. Wśród członków obu delegacji, oprócz wysokich rangą dyplomatów, są też obecni wojskowi, m.in. gen. James Mingus (USA) i gen. Aleksandr Fomin (Rosja).

Zaporowe żądania

Moskwa już wcześniej zapowiadała, że dla niej najważniejszym tematem spotkania są tzw. gwarancje bezpieczeństwa, jakich Rosja oczekuje od USA i NATO. To tak naprawdę lista żądań pod adresem Zachodu, w tym rezygnacji NATO z dalszego rozszerzania się na wschód oraz redukcji sił i uzbrojenia w państwach członkowskich Sojuszu graniczących z Rosją (w tym w Polsce).

Przedstawiciele USA i NATO w ostatnich tygodniach wielokrotnie podkreślali, że są to postulaty nie do spełnienia, a porozumienia szukać można raczej w kwestii kontroli zbrojeń. Tymczasem tuż przed rozpoczęciem rozmów Moskwa jeszcze bardziej zaostrzyła ton. Riabkow oznajmił, że NATO tak naprawdę powinno cofnąć się do granic z 1997 roku (a więc sprzed przyjęcia do Paktu chociażby Polski) – donosi agencja TASS.