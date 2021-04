W Europie już milion osób zabiła zaraza. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega: zakażeń przybywa

W RPA prezydent wezwał do rozpoczęcia produkcji szczepionek w Afryce, bo ten kontynent pozostaje w tyle, boryka się z małymi dostawami, brakiem finansowania i problemami logistycznymi. Afryka musi wykorzystać własne zdolności i określić możliwości współpracy – mówił Cyril Ramaphosa.

Jesteśmy teraz w krytycznym punkcie pandemii – ostrzega Maria Van Kerkhove, kierownik techniczny WHO ds. Covid-19.

W tym czasie muzułmanie przygotowują się do drugiego w czasie pandemii Ramadanu. W związku z tym eksperci ostrze-gają, że tłumy bez maseczek na wiecach politycznych i uroczystościach religijnych przyniosą kolejną falę zakażeń w Indiach. W mieście Haridwar w Himalajach hinduscy pielgrzymi byli bez maseczek i ściśnięci jeden przy drugim nad brzegiem Gangesu, aby dokonać rytualnego zanurzenia się w tej rzece.

Zasugerował on, że Indie lub Brazylia mogą pomóc po rozwinięciu własnego przemysłu leków generycznych. Ale oba giganty same walczą ze skutkami pandemii, Indie wyprzedziły Brazylię jako kraj z drugą największą liczbą zakażeń po zanotowaniu 168 tys. nowych przypadków dziennie.

W Wielkiej Brytanii, z ogromną liczba śmiertelnych ofiar zarazy, pojawiły się iskierki nadziei, puby i restauracje mogły obsługiwać ludzi na zewnątrz. Wspaniale znów was wszystkich zobaczyć – mówiła AFP Louise Porter, gospodyni The Crown Inn w Askrigg w północnej Anglii. Zielone światło ponownie otworzyli również angielscy fryzjerzy, kryte siłownie i baseny.

Nastrój w Kairze jest radosny, miasto przygotowywało się do modlitw, a ulice zdobiły jasne światła. Jednak wielu z tych, którzy robili zakupy w ostatniej chwili, nie mieli masek. W międzyczasie saudyjskie władze oświadczyły, że tylko osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 będą mogły od-być całoroczną pielgrzymkę od początku Ramadanu.

W całym świecie muzułmańskim wierni przygotowują się do rozpoczęcia drugiego ramadanu w pandemii. W Egipcie, najbardziej zaludnionym narodzie świata arabskiego, środki sanitarne są mniej surowe niż rok temu, gdy meczety były zamknięte i obowiązywała godzina policyjna.

Było to możliwe, bo Wielka Brytania prowadzi skuteczną kampanię szczepień połączoną z blokadami, które od stycznia zmniejszyły liczbę zgonów o 95 procent i liczbę zakażeń o 90 procent.

Włochy były również jednym z krajów, które najbardziej ucierpiały w Europie, a w Rzymie doszło do demonstracji przeciwko blokadom. We Francji, która jest dziś krajem europejskim z największą liczbą zakażeń, szczepienia wzbudziły optymizm wśród zmęczonych blokadami mieszkańców. Każda osoba w wieku powyżej 55 lat kwalifikuje się teraz do szczepienia przeciwko Covid.