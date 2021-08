W eliminacjach europejskich pucharów polskie zespoły wystartowały przyzwoicie. Czy naprawdę są powody do optymizmu? [ANALIZA] Adam Godlewski

Raków Częstochowa gra prawdopodobnie najlepszą piłkę w Polsce w tym momencie, ale na Europę to za mało. W dwumeczu z litewską Suduvą Mariampol trener Marek Papszun - podobnie jak jego podopieczni - przegrał z presją... K_kapica_afk

Po sześciu rozegranych w Europie dwumeczach reprezentanci PKO BP Ekstraklasy zgromadzili 2,25 pkt. To więcej niż przedstawiciele jakiejkolwiek innej federacji, która latem zdążyła przystąpić do walki o rankingowe punkty. Trzy z czterech polskich zespołów przebiły się do 3. rundy, odpadła na razie tylko Pogoń Szczecin. Z jednej strony powiało zatem optymizmem. Z drugiej - należy pamiętać, że poza Legią pozostałe nasze zespoły mają szansę zaistnieć na trzecim, najniższym pucharowym poziomie. Zresztą schody dopiero się zaczną, a w naszych - przynajmniej w założeniu - eksportowych zespołach nie brakuje problemów.