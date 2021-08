W ekstraklasie na razie pewne są tylko porażki Górnika. W Zabrzu pojawił się Podolski, ale nie ma drużyny. Legia też na zakręcie [KOMENTARZ] Adam Godlewski

Zabrze, Górnik - Lech. Przez zaniedbania na rynku transferowym Lukas Podolski nie ma z kim grać przy Roosevelta... Fot Arkadiusz Gola

Ekstraklasa na początku sezonu jest nierówna i nieprzewidywalna. Pewne na początku sezonu są w zasadzie tylko porażki Górnika Zabrze, którego działacze tak bardzo skoncentrowali się na transferze Łukasza Podolskiego, że zapomnieli o innych wzmocnieniach. W efekcie Poldi, który na razie lepiej wypada w wywiadach niż na boisku, nie ma z kim pograć przy Roosevelta. A KSG nie pasuje do ligowej stawki. Powody do niepokoju ma też mistrzowska Legia… - to główne wnioski po kończącej się drugiej kolejce PKO BP Ekstraklasy.