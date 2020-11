W czwartek wystąpienie premiera Morawieckiego w Sejmie. Chodzi o ustawę covidową i budżet UE

- Marszałek Elżbieta Witek właśnie przekazała, że przychyla się do naszego wniosku i skontaktuje się z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie braku publikacji ustawy covidowej. Za brak publikacji ustawy jest po prostu Trybunał Stanu- napisał Cezary Tomczyk, szef klubu PO. - I to powinien być jedyny komunikat do Premiera- dodał.