W co warto zaiwestować pod koniec roku w tych niepewnych czasach? Specjaliści podpowiadają: w ziemię

Mamy wolną gotówkę i zastanawiamy się: w co zainwestować w tych niepewnych czasach ?

Grudzień to również dobry moment na uzyskanie lepszej ceny przed styczniową korektą związaną z systematycznym wzrostem wartości gruntów.

– Lepiej więc dokonać zakupu przed końcem roku. Jeśli zrobimy to w styczniu, a będziemy chcieli maksymalizować własne zyski i nie musieli odprowadzać podatku, 5-letni okres liczymy od 1 stycznia kolejnego roku (2022). W takim przypadku ze spieniężeniem nieruchomości będziemy musieli poczekać niemal 6 lat zamiast pięciu.

Wiele czynników wpływa na to, że grudzień jest dobrym momentem na zakup gruntu. Jeśli planujemy finansowanie ziemi przy wsparciu banku, to również w tym przypadku koniec roku jest najkorzystniejszym momentem, ze względu na tendencję banków do obniżania kosztów kredytów hipotecznych– doradza Jakub Węglarski.

– Dodatkowo, grudzień to optymalny czas zakupu, jeżeli na działce planujemy kolejne inwestycje. Poza sezonem łatwiej uzyskamy pozwolenia, zyskując czas do się do rozpoczęcia budowy w sezonie wiosenno-letnim – wyjaśnia.

Dziś koronnym argumentem za stabilnym i bezpiecznym lokowaniem pieniędzy jest sytuacja ekonomiczna i rosnąca inflacja.

Ziemia jest stabilnym instrumentem finansowym, który – jak pokazują doświadczenia – zazwyczaj nie poddaje się kryzysowi, co odzwierciedlają również tegoroczne dane rynkowe tj. wzrost popytu i wartości, mimo pandemii.

Z wiosną rośnie zainteresowanie działkami, a w trakcie pandemii można spodziewać się rosnącego zainteresowania ziemią – tłumaczy Węglarski. – Jak pokazały tegoroczne doświadczenia, Polacy weekendy i wakacje spędzali głównie w kraju, chętnie na własnej działce. Zauważyliśmy też, że ziemia stanowi idealne zabezpieczenie posiadanego kapitału. Sezon na grunty trwa, a zauważalnej korekty cen ziemi spodziewajmy się już w drugim kwartale 2021 – dodaje.